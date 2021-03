Saipem, maxi contratto da più di un miliardo di dollari in Qatar (Di lunedì 22 marzo 2021) Roma, 22 mar – Più forte della pandemia, dei lockdown e della crisi globale. Saipem continua a correre e si aggiudica un appalto dal valore di oltre un miliardo di dollari in Qatar. A rivelarlo è una nota della stessa società, facendo seguito alla Letter of award appena consegnata dalle autorità di Doha. Quasi 300 km di gasdotti posati da Saipem Il contratto, assegnato da Qatargas, riguarda il North Field Production Sustainability Pipelines, progetto situato al largo della costa nordorientale della nazione araba. In pieno golfo persico. Saipem, leader mondiale – dall’alto della sua consolidata presenza in più di 60 Paesi del mondo, con 32mila dipendenti di 130 diverse nazionalità – nelle infrastrutture dedicate allo sfruttamento dei giacimenti di ... Leggi su ilprimatonazionale (Di lunedì 22 marzo 2021) Roma, 22 mar – Più forte della pandemia, dei lockdown e della crisi globale.continua a correre e si aggiudica un appalto dal valore di oltre undiin. A rivelarlo è una nota della stessa società, facendo seguito alla Letter of award appena consegnata dalle autorità di Doha. Quasi 300 km di gasdotti posati daIl, assegnato dagas, riguarda il North Field Production Sustainability Pipelines, progetto situato al largo della costa nordorientale della nazione araba. In pieno golfo persico., leader mondiale – dall’alto della sua consolidata presenza in più di 60 Paesi del mondo, con 32mila dipendenti di 130 diverse nazionalità – nelle infrastrutture dedicate allo sfruttamento dei giacimenti di ...

