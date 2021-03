Pd Napoli, sì ad alleanza coi 5 Stelle (ma un dirigente storico sbatte la porta) (Di lunedì 22 marzo 2021) Tempo di lettura: 3 minutiNapoli – Non si aspettava una serata facile, il segretario del Pd Napoli Marco Sarracino. E infatti non lo è stata. La direzione del suo partito ha votato il mandato con il quale potrà continuare a coltivare il tavolo del centrosinistra allargato al Movimento 5 Stelle con la benedizione della segreteria di Letta. Ma la cosa non è affatto piaciuta ai deluchiani. Che, a incontro finito, non hanno tardato di farlo sapere. Gli uomini di Letta, per loro, a Napoli, non dovrebbero avere alcuna voce in capitolo. Ma tant’è: già durante la direzione non sono mancati momenti di forte tensione. Uno su tutti. Quando Peppe Balzamo, una vita da consigliere, dirigente e punto di riferimento del Pd soprattutto nei quartieri occidentali della città, ora vicino alla consigliera del ... Leggi su anteprima24 (Di lunedì 22 marzo 2021) Tempo di lettura: 3 minuti– Non si aspettava una serata facile, il segretario del PdMarco Sarracino. E infatti non lo è stata. La direzione del suo partito ha votato il mandato con il quale potrà continuare a coltivare il tavolo del centrosinistra allargato al Movimento 5con la benedizione della segreteria di Letta. Ma la cosa non è affatto piaciuta ai deluchiani. Che, a incontro finito, non hanno tardato di farlo sapere. Gli uomini di Letta, per loro, a, non dovrebbero avere alcuna voce in capitolo. Ma tant’è: già durante la direzione non sono mancati momenti di forte tensione. Uno su tutti. Quando Peppe Balzamo, una vita da consigliere,e punto di riferimento del Pd soprattutto nei quartieri occidentali della città, ora vicino alla consigliera del ...

