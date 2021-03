Pd: Letta, 'voto ai 16enni è messaggio forte, ragazzi protagonisti' (Di lunedì 22 marzo 2021) Roma, 22 mar (Adnkronos) - "Sul voto ai 16enni sono stato sbeffeggiato. Mi hanno detto, li conosci i 16enni? Oltre l'Ipad non vanno. Ma il tema di fondo è, qual e il meccanismo che si mette in campo nel momento in cui dai il voto ai 16enni? Obblighi i ragazzi a porsi un problema, informarsi, si sentono protagonisti e alla fine dai un fortissimo messaggio a loro, quello che la politica si interessa di loro". Lo ha detto Enrico Letta a Repubblica Tv. Leggi su liberoquotidiano (Di lunedì 22 marzo 2021) Roma, 22 mar (Adnkronos) - "Sulaisono stato sbeffeggiato. Mi hanno detto, li conosci i? Oltre l'Ipad non vanno. Ma il tema di fondo è, qual e il meccanismo che si mette in campo nel momento in cui dai ilai? Obblighi ia porsi un problema, informarsi, si sentonoe alla fine dai un fortissimoa loro, quello che la politica si interessa di loro". Lo ha detto Enricoa Repubblica Tv.

