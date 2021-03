Nino Manfredi nasceva 100 anni fa | gli omaggi stasera in tv e in radio

(Di lunedì 22 marzo 2021)(1921/2004): uno dei grandi mattatori del cinema italiano. Uno degli italiani più famosi del mondo. Attore straordinario e uomo complesso: forse complicato. Oggi 22 marzo avrebbe compiuto 100: ecco come festeggiarlo. Foto Ansa I film: 99. Carosello. Canzonissima. Sanremo. Geppetto nel Pinocchio tv più indimenticabile di sempre (visibile su Raiplay). La pubblicità di un caffé.il 22 marzo avrebbe compiuto 100. E per festeggiarlo, televisione esi sono alleate.(1921/2004) in Pinocchio, il leggendario sceneggiato tv del 1972. Da vedere su Raiplay, per festeggiare il grande attore nel centenario della nascita. E anche Matteo Garrone, che col suo Pinocchio è candidato agli Oscar ...

Oggi 22 marzo 2021avrebbe compiuto 100 anni , e così per celebrare la straordinaria carriera di uno degli attori più iconici del cinema italiano ci sarà una carrellata di capolavori tra film, sceneggiati, ...chi era : serie tv In arte, Elio Germano, moglie Erminia Ferrari , figli, vita privata, centenario e carriera dell'icona del cinema italiano. Oggiavrebbe compiuto ...“Conta prima la mimica, poi la parola: questo non lo insegna più nessuno.” Saturnino Manfredi, in arte Nino, nasce a Castro dei Volsci il 22 marzo 1921.Nino Manfredi è figlio di contadini, anche se il padre si guadagna poi i gradi di maresciallo in polizia ottenendo il trasferimento a Roma. Ma l’estate tornano sempre in campagna. Il nonno Giovanni li ...