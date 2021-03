L’arte della solitudine non è stata compresa: più della metà degli italiani la soffre (Di lunedì 22 marzo 2021) Per alcuni di noi, stare da soli, è una vera e propria necessità, un momento tutto nostro che ci fa comprendere le cose che davvero contano, che ci permette di ascoltarci e di ritrovarci. Tuttavia ci sono persone che hanno profondamente paura della solitudine, una condizione questa che comporta a vivere in uno stato perenne di tristezza e sconforto. Eppure, a guardare tutta questa frenesia e il disordine dei giorni che viviamo, la solitudine sembra l’ultimo baluardo di intimità più autentica, quello che può permetterci di comprendere davvero chi siamo e cosa vogliamo. Con questo non vogliamo negare quanto possa farci bene stare in compagnia delle persone che amiamo, o abbandonarci agli abbracci confortanti di chi ci vuole bene. Tuttavia, la solitudine, ci permettere di apprendere l’insegnamento più ... Leggi su dilei (Di lunedì 22 marzo 2021) Per alcuni di noi, stare da soli, è una vera e propria necessità, un momento tutto nostro che ci fa comprendere le cose che davvero contano, che ci permette di ascoltarci e di ritrovarci. Tuttavia ci sono persone che hanno profondamente paura, una condizione questa che comporta a vivere in uno stato perenne di tristezza e sconforto. Eppure, a guardare tutta questa frenesia e il disordine dei giorni che viviamo, lasembra l’ultimo baluardo di intimità più autentica, quello che può permetterci di comprendere davvero chi siamo e cosa vogliamo. Con questo non vogliamo negare quanto possa farci bene stare in compagnia delle persone che amiamo, o abbandonarci agli abbracci confortanti di chi ci vuole bene. Tuttavia, la, ci permettere di apprendere l’insegnamento più ...

Advertising

PIERPARDO : 'Venite a vedere i miei allenamenti. Non è che mando i missili sulla luna.' Favoloso Max #Allegri che proprio come… - MiC_Italia : Omaggio a primavera e poesia con i fiori citati nella Divina Commedia: sui social #MiC anteprima della mostra “Dant… - LuigiBrugnaro : Buona domenica e buona #giornatamondialedellapoesia. #Venezia è da sempre città che ispira l’arte della parola ??… - AlfonsoRomeo1 : RT @PIERPARDO: 'Venite a vedere i miei allenamenti. Non è che mando i missili sulla luna.' Favoloso Max #Allegri che proprio come Capello c… - IndrainItalia : Quali sono le 6 tecnologie digitali necessarie al rilancio dell’arte e della cultura in Italia? Leggi su… -

Ultime Notizie dalla rete : L’arte della Classifica discesa libera femminile Val di Fassa 2021: bis di Lara Gut-Behrami DiscoveryAlps - Incontrarsi sulle Alpi