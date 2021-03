Covid: Fontana, ‘criticità su vaccini danno immagine distorta di risultati Lombardia' (Di lunedì 22 marzo 2021) Milano, 22 mar. (Adnkronos) - "Le situazioni di criticità come quelle verificatesi nel fine settimana offrono un'immagine distorta dei risultati che ad oggi abbiamo raggiunto. Il totale delle vaccinazioni in Lombardia è di 1.231.413 di individui, quelle somministrate agli over 80 sono 322.568, oltre a 60.000 nelle Rsa . La percentuale di chi ha ricevuto una dose fra gli over 80 che hanno aderito, circa 600.000, supera di gran lunga il 50%, in linea con ciò che accade con il resto del Paese". Lo ha detto il presidente della Regione Lombardia, Attilio Fontana, in una dichiarazione alla stampa. "Più in generale, a titolo di esempio, in tutta Italia sabato sono state inoculate 120.000 dosi. Di queste in Lombardia sono 30.000 dosi, pari a un quarto di tutte le vaccinazioni ... Leggi su liberoquotidiano (Di lunedì 22 marzo 2021) Milano, 22 mar. (Adnkronos) - "Le situazioni di criticità come quelle verificatesi nel fine settimana offrono un'deiche ad oggi abbiamo raggiunto. Il totale delle vaccinazioni inè di 1.231.413 di individui, quelle somministrate agli over 80 sono 322.568, oltre a 60.000 nelle Rsa . La percentuale di chi ha ricevuto una dose fra gli over 80 che hanno aderito, circa 600.000, supera di gran lunga il 50%, in linea con ciò che accade con il resto del Paese". Lo ha detto il presidente della Regione, Attilio, in una dichiarazione alla stampa. "Più in generale, a titolo di esempio, in tutta Italia sabato sono state inoculate 120.000 dosi. Di queste insono 30.000 dosi, pari a un quarto di tutte le vaccinazioni ...

