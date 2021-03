Covid, festa a Certaldo nel coprifuoco: multe a 15 giovani (6 anche recidivi) (Di lunedì 22 marzo 2021) Facevano festa in 15, fra i 20 e i 35 anni, durante il coprifuoco a CertaIdo. I carabinieri li hanno scoperti e sanzionati. Secondo i militari stavano violando le regole per il contrasto della pandemia Covid. Il controllo è avvenuto nelle prime ore di domenica dopo che una pattuglia aveva avvertito della forte musica provenire da un'immobile L'articolo proviene da Firenze Post. Leggi su firenzepost (Di lunedì 22 marzo 2021) Facevanoin 15, fra i 20 e i 35 anni, durante ila CertaIdo. I carabinieri li hanno scoperti e sanzionati. Secondo i militari stavano violando le regole per il contrasto della pandemia. Il controllo è avvenuto nelle prime ore di domenica dopo che una pattuglia aveva avvertito della forte musica provenire da un'immobile L'articolo proviene da Firenze Post.

Advertising

fanpage : La festa di laurea si è trasformata in un vero e proprio cluster. Due persone sono in gravi condizioni - Gio46422990 : RT @RadioSavana: Francia (Marsiglia), 7mila persone in festa con maschere di Carnevale nonostante restrizioni Covid. Meravigliosi! https://… - MassimoCeccare8 : RT @RadioSavana: Francia (Marsiglia), 7mila persone in festa con maschere di Carnevale nonostante restrizioni Covid. Meravigliosi! https://… - EmilianoSilv74 : RT @RadioSavana: Francia (Marsiglia), 7mila persone in festa con maschere di Carnevale nonostante restrizioni Covid. Meravigliosi! https://… - CRoscoff : RT @RadioSavana: Francia (Marsiglia), 7mila persone in festa con maschere di Carnevale nonostante restrizioni Covid. Meravigliosi! https://… -