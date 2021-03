Calcio | Lipsia | ufficiale l' acquisto di Simakan

(Di lunedì 22 marzo 2021), 22 mar. - (Adnkronos) - Mohamedsi trasferirà alal termine della stagione. Già deciso il futuro del difensore centrale classe 2000, che si è messo in luce in Ligue 1 con la maglia dello Strasburgo finendo del mirino di tanti club europei, tra i quali il Milan. Alla fine ilè riuscito a portarlo in Germania, facendogli firmare un contratto di cinque anni. Questo il comunicatodel club tedesco: "Mohamedsi trasferirà dal Racing Strasburgo all'RBper la prossima stagione e firmerà un contratto quinquennale con i Red Bulls dal primo luglio 2021 fino all'estate 2026. Il difensore centrale ventenne indosserà la maglia numero 2".

Advertising

Andrea59749012 : Milan, sfuma Simakan: ufficiale l'approdo al Lipsia - TuttoMercatoWeb : UFFICIALE: Strasburgo, niente Milan per Simakan. Il difensore ha firmato col Lipsia fino al '26 - GlobalShowGSRa1 : #Bundesliga: 26a Giornata - TizianoMulier10 : RT @Lvmbowski: Nagelsmann è un ottimo allenatore: è giovane, gioca un calcio super verticale, non verrà mai alla Roma, è propositivo e con… - enchotaba : @Zorochan_1 Il Lipsia è l'ambiente perfetto perché si gioca un buon calcio, ad alto livello, infrastrutture ottime… -

Ultime Notizie dalla rete : Calcio Lipsia

Ilè spesso una questione di Stato . Lo è in questo momento per la Polonia , impegnata contro ... Soprattutto il Bayern Monaco, primo in Bundesliga a +4 dal, e impegnato il 7 e 13 aprile ...Bundesliga giornata 26 Arminia Bielefeld - RB0 - 1 46' Sabitzer Werder Brema - Wolfsburg 1 - 2 8' Sargent , 42' Weghorst, 45' Mohwald Colonia - Borussia Dortmund 2 - 2 3' Haaland, 35' Duda , ...Lipsia, 22 mar. – (Adnkronos) – Mohamed Simakan si trasferirà al Lipsia al termine della stagione. Già deciso il futuro del difensore centrale classe 2000, che si è messo in luce in Ligue 1 con la mag ...Markus Krosche, direttore sportivo del Lipsia, ha commentato l'acquisto dallo Strasburgo di Mohamed Simakan: le sue parole sull'ex obiettivo del Milan ...