Anticipazioni Daydreamer dal 22 al 27 marzo: Can diventa socio di Sanem (Di lunedì 22 marzo 2021) La programmazione di Daydreamer Continua la messa in onda di Daydreamer ma c’è una novità riguardo la nuova programmazione. Infatti la serie TV va in onda, come sempre, tutti i pomeriggi dal lunedì al venerdì alle 16.35 su Canale 5 (al posto de Il Segreto). Non è invece più prevista la messa in onda nella prima serata. Ma da questa L'articolo proviene da Novella 2000. Leggi su novella2000 (Di lunedì 22 marzo 2021) La programmazione diContinua la messa in onda dima c’è una novità riguardo la nuova programmazione. Infatti la serie TV va in onda, come sempre, tutti i pomeriggi dal lunedì al venerdì alle 16.35 su Canale 5 (al posto de Il Segreto). Non è invece più prevista la messa in onda nella prima serata. Ma da questa L'articolo proviene da Novella 2000.

Advertising

zazoomblog : Beautiful Una vita e DayDreamer: anticipazioni oggi 22 marzo - #Beautiful #DayDreamer: #anticipazioni - zazoomblog : Anticipazioni DAYDREAMER 23 marzo 2021 - #Anticipazioni #DAYDREAMER #marzo - zazoomblog : Daydreamer anticipazioni: Can e Sanem diventano soci in affari - #Daydreamer #anticipazioni: #Sanem - zazoomblog : Daydreamer anticipazioni: Can e Sanem diventano soci in affari - #Daydreamer #anticipazioni: #Sanem - POPCORNTVit : Daydreamer - Le Ali del Sogno, anticipazioni 22 marzo: l'idea di Bulut -