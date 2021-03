Amianto, risarcimento a vedova dell’aviere campano ‘vittima del dovere’ (Di lunedì 22 marzo 2021) Tempo di lettura: < 1 minutoBari – Morì di mesotelioma pleurico respirando Amianto mentre lavorava sui velivoli dell’Aeronautica militare come sottufficiale motorista, in servizio prevalentemente all’Aeroporto di Gioia del Colle (Bari) e poi anche a Grazzanise, Capodichino e Treviso. Per il decesso per cancro alla pleura avvenuto nel 2015 di un aviere di origini campane ma pugliese di adozione, la famiglia, assistita da ContrAmianto, ha ottenuto il riconoscimento di “vittima del dovere”. Alla vedova andrà un risarcimento complessivo, tra speciale elargizione, rivalutazione e ratei non goduti, di oltre 300mila euro ed una pensione di 1.600 euro mensili Irpef esente. “Con l’atto di riconoscimento quale ‘vittima del dovere’ – spiega in una nota ContrAmianto – viene ... Leggi su anteprima24 (Di lunedì 22 marzo 2021) Tempo di lettura: < 1 minutoBari – Morì di mesotelioma pleurico respirandomentre lavorava sui velivoli dell’Aeronautica militare come sottufficiale motorista, in servizio prevalentemente all’Aeroporto di Gioia del Colle (Bari) e poi anche a Grazzanise, Capodichino e Treviso. Per il decesso per cancro alla pleura avvenuto nel 2015 di un aviere di origini campane ma pugliese di adozione, la famiglia, assistita da Contr, ha ottenuto il riconoscimento di “vittima del dovere”. Allaandrà uncomplessivo, tra speciale elargizione, rivalutazione e ratei non goduti, di oltre 300mila euro ed una pensione di 1.600 euro mensili Irpef esente. “Con l’atto di riconoscimento qualedel– spiega in una nota Contr– viene ...

