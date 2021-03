Amazon, 40.000 lavoratori in sciopero: oggi niente consegne (Di lunedì 22 marzo 2021) Amazon sciopero, nel corso della giornata odierna 40.000 lavoratori hanno indetto questa iniziativa: oggi niente consegne Getty Images, Amazon sciopero40.000 lavoratori di Amazon tra corrieri, addetti agli hub e ai magazzini hanno emanato un appello ai cittadini in cui spiegano la motivazione che gli ha indotti ad attuare questo sciopero. Questo il contenuto dell’appello: “Per un giorno ci vogliamo fermare, ci dobbiamo fermare. È una questione di rispetto del lavoro, di dignità dei lavoratori, di sicurezza per loro e per voi. Per questo, per vincere questa battaglia di giustizia e di civiltà abbiamo bisogno della solidarietà di tutte le clienti e di tutti i clienti di ... Leggi su ck12 (Di lunedì 22 marzo 2021), nel corso della giornata odierna 40.000hanno indetto questa iniziativa:Getty Images,40.000ditra corrieri, addetti agli hub e ai magazzini hanno emanato un appello ai cittadini in cui spiegano la motivazione che gli ha indotti ad attuare questo. Questo il contenuto dell’appello: “Per un giorno ci vogliamo fermare, ci dobbiamo fermare. È una questione di rispetto del lavoro, di dignità dei, di sicurezza per loro e per voi. Per questo, per vincere questa battaglia di giustizia e di civiltà abbiamo bisogno della solidarietà di tutte le clienti e di tutti i clienti di ...

pianeta_offerte : ?? Adidas Adilette Shower Scarpe da Spiaggia e Piscina Uomo, Blu (Maruni/Ftwbla 000), 46 EU ?? A soli 18,98 invece d… - Alerussu : RT @FItCislSardegna: ?? #AMAZON ?? “CONSEGNA” AMARA PER JEFF BEZOS – LUNEDI' 22 MARZO I SINDACATI RECAPITANO 24 ORE DI SCIOPERO NAZIONALE A… - top10games_it : BESTSELLER #7: Logitech G502 HERO - Mouse per Gaming con Cavo, Sensore HERO, Illuminazione RGB, 16.000 DPI, 11 pul… - GiulivoGiovanni : RT @lercionotizie: #ultimora Gatto pigia tasti a caso sul sito di Amazon e attiva un buono da 100.000 euro - top10games_it : BESTSELLER #8: Logitech G502 HERO - Mouse per Gaming con Cavo, Sensore HERO, Illuminazione RGB, 16.000 DPI, 11 pul… -