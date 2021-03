Vaccini: Toscana ultima per dosi a over 80. E prima per giovani non in prima linea. Giani rispetti le priorità (Di domenica 21 marzo 2021) Dai dati emerge un fatto molto grave: sono stati vaccinati con dosi Pfizer, Docenti Universitari (che non vanno a lezione da oltre un anno), Avvocati (anche se trentenni in ottima forma fisica) ed anche moltissimi del personale amministrativo del settore Sanità (quindi non operativi) togliendo in modo assolutamente folle ed illogico, dosi utili per gli anziani che sappiamo bene non possono invece essere vaccinati con dosi AstraZeneca! L'articolo proviene da Firenze Post. Leggi su firenzepost (Di domenica 21 marzo 2021) Dai dati emerge un fatto molto grave: sono stati vaccinati conPfizer, Docenti Universitari (che non vanno a lezione da oltre un anno), Avvocati (anche se trentenni in ottima forma fisica) ed anche moltissimi del personale amministrativo del settore Sanità (quindi non operativi) togliendo in modo assolutamente folle ed illogico,utili per gli anziani che sappiamo bene non possono invece essere vaccinati conAstraZeneca! L'articolo proviene da Firenze Post.

