Tonfo del Bari con il Catanzaro, Ternana di misura: il punto sul Girone C (Di domenica 21 marzo 2021) Tempo di lettura: 2 minutiAlla Ternana basta una rete di Partipilo per spiccare il volo nel Girone C: è sempre più vicina alla prromozione. L’armata di Lucarelli vince per 1-0 contro la Vibonese e si issa, con un match da recuperare, a +12 sull’Avellino crollato a Catania per 3-1. Il Catanzaro certifica lo stato di crisi del Bari e si aggiudica lo scontro diretto per 2-0, mettendo nel mirino il terzo posto dei biancorossi distante due lunghezze ma con una partita in meno. Un punto a testa per Foggia e Viterbese (1-1), il Teramo cade in casa contro la Virtus Francavilla (0-1). Il Potenza batte per 2-1 il Bisceglie e stacca la zona playout, niente da fare per Paganese e Cavese superate rispettivamente da Juve Stabia (3-1) e Casertana (2-1). Rinviata Monopoli–Palermo per un focolaio tra i pugliesi. I ... Leggi su anteprima24 (Di domenica 21 marzo 2021) Tempo di lettura: 2 minutiAllabasta una rete di Partipilo per spiccare il volo nelC: è sempre più vicina alla prromozione. L’armata di Lucarelli vince per 1-0 contro la Vibonese e si issa, con un match da recuperare, a +12 sull’Avellino crollato a Catania per 3-1. Ilcertifica lo stato di crisi dele si aggiudica lo scontro diretto per 2-0, mettendo nel mirino il terzo posto dei biancorossi distante due lunghezze ma con una partita in meno. Una testa per Foggia e Viterbese (1-1), il Teramo cade in casa contro la Virtus Francavilla (0-1). Il Potenza batte per 2-1 il Bisceglie e stacca la zona playout, niente da fare per Paganese e Cavese superate rispettivamente da Juve Stabia (3-1) e Casertana (2-1). Rinviata Monopoli–Palermo per un focolaio tra i pugliesi. I ...

