Saverio Capolupo presidente della Fondazione Monti | via libera dal Vaticano

(Di domenica 21 marzo 2021) La Santa Sede ha nominato il generale, ex comandante generaleGuardia di Finanza,del consiglio di amministrazioneLuigi Maria, ente proprietario e gestore dell’Istituto Dermopatico dell’Immacolata di Roma. Subentra a padre Giuseppe Pusceddu, superioreProvincia italianaCongregazione dei Figli dell’Immacolata Concezione. “La Santa Sede continua a manifestare la sua vicinanza e il suo sostegno allae alle sue opere, che perpetuano l’eredità di padreattraverso la sollecita cura dei sofferenti e la fraterna attenzione alle loro necessità”, sottolinea una nota diffusa in. L'articolo proviene ...

