Roma, i convocati per il Napoli: out Smalling, Veretout e Mkhitaryan (Di domenica 21 marzo 2021) Roma - Ancora poche ore, poi sarà Roma - Napoli. Questa sera alle 20.45 l'atteso big match tra gli uomini di Fonseca e quelli di Gattuso: un vero e proprio spareggio per la lotta alla qualificazione ... Leggi su corrieredellosport (Di domenica 21 marzo 2021)- Ancora poche ore, poi sarà. Questa sera alle 20.45 l'atteso big match tra gli uomini di Fonseca e quelli di Gattuso: un vero e proprio spareggio per la lotta alla qualificazione ...

Advertising

sscnapoli : ?? | I convocati di #RomaNapoli ?? - susydigennaro : RT @napolimagazine: ROMA - I 22 convocati di Fonseca per la gara con il Napoli, out Smalling e Mkhitaryan - petrazzuolo : RT @napolimagazine: ROMA - I 22 convocati di Fonseca per la gara con il Napoli, out Smalling e Mkhitaryan - rosapetrazzuolo : RT @napolimagazine: ROMA - I 22 convocati di Fonseca per la gara con il Napoli, out Smalling e Mkhitaryan - roma_magazine : ROMA - I 22 convocati di Fonseca per la gara con il Napoli, out Smalling e Mkhitaryan -