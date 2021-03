L’ex arbitro Marelli: «Su Chiesa era rigore evidente» (Di domenica 21 marzo 2021) L’ex arbitro Luca Marelli, ai microfoni di Tutti Convocati su Radio24, ha commentato la direzione arbitrale di Abisso in Juve-Benevento e soprattutto il rigore non concesso ai bianconeri “Foulon perde il controllo del corpo. È negligenza, calcio di rigore evidente. Vorrei vedere il VAR intervenire in questi episodi. Abisso era in controllo, il protocollo è questo” Concorda invece sulla decisione di non concedere il primo rigore che aveva inizialmente assegnato alla Juve “Per fortuna ha cambiato idea Abisso, evidentemente gli è servita la lezione. Questo è un errore ancora più grave del rigore non concesso su Chiesa. Sbagliato tecnicamente fischiarlo, non può aver visto”. L'articolo ilNapolista. Leggi su ilnapolista (Di domenica 21 marzo 2021)Luca, ai microfoni di Tutti Convocati su Radio24, ha commentato la direzione arbitrale di Abisso in Juve-Benevento e soprattutto ilnon concesso ai bianconeri “Foulon perde il controllo del corpo. È negligenza, calcio di. Vorrei vedere il VAR intervenire in questi episodi. Abisso era in controllo, il protocollo è questo” Concorda invece sulla decisione di non concedere il primoche aveva inizialmente assegnato alla Juve “Per fortuna ha cambiato idea Abisso,mente gli è servita la lezione. Questo è un errore ancora più grave delnon concesso su. Sbagliato tecnicamente fischiarlo, non può aver visto”. L'articolo ilNapolista.

