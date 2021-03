Le partite delle 15 Live | Juventus - Benevento | Udinese - Lazio | Samp - Torino

(Di domenica 21 marzo 2021) Tre sono leche si giocheranno questo pomeriggio in Serie A, prima della sosta per le Nazionali. Campo principale, dove laaffronta ildi Pippo Inzaghi: la squadra di ...

Advertising

gennaromigliore : Il #DlSostegni sarà varato nelle prossime ore dal Governo e andrà ad intervenire con 32 miliardi di euro a sostegno… - SienaMis : LUNEDÌ 22 MARZO, RAFFAELE BRUNO, SEGRETARIO NAZIONALE DEL MIS, PROTESTA IN PIAZZA PLEBISCITO A NAPOLI CON LE PARTIT… - MSpekled : @PietroGerbaldo Tolte un paio di ragazze che sono oggettivamente brave, il livello è basso e dire che la serie A fe… - FlorenskijPavel : RT @ardigiorgio: Questa è la risposta che dà il ministro del lavoro Orlando su proroga dei #navigator. secondo lui il fallimento delle poli… - lstvshowsaddict : Era l’anno della mia maturità e ricordo che gli ultimi giorni al posto delle lezioni ci riunivamo all’ultima ora in… -

Ultime Notizie dalla rete : partite delle

Sky Sport

Mentre c'è chi fa notare il comportamento degli altri: "Intanto gli altri piangono; si aggiustano le date e gli orari; ricevono arbitri graditi in campo e al Var e così facendo si ...In ambienti nerazzurri si fa intendere che le parole di Pirlo sono un tentativo deliberato di alzare la pressione sul Biscione, in vistaprossime fondamentaliche decideranno la corsa ...trieste; cronaca; Riccardi: "A giorni pronto il piano vaccinale per 44 mila persone vulnerabili" "Nei prossimi giorni - ha detto il vicegovernatore - contiamo di poter procedere a ...(Adnkronos) Il Partito democratico della Basilicata ha chiesto le dimissioni del nuovo capogruppo della Lega nel Consiglio regionale della Basilicata, Gianuario Aliandro, detto Na ...