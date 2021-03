“Io dico io”: la mostra al femminile della Galleria Nazionale è on-line (Di domenica 21 marzo 2021) I musei nella maggior parte d’Italia sono stati costretti a chiudere, in seguito all’ultimo DPCM del 2 marzo 2021. La stessa sorte è capitata, quindi, anche alla mostra Io dico io – I say I, aperta al pubblico soltanto il primo di marzo alla Galleria Nazionale di Roma. Realizzata grazie al sostegno di Dior, in esposizione vi sono i lavori di ben 50 artiste di diverse generazioni. Anche la curatela è stata affidata a tre donne: Cecilia Canziani, Lara Conte e Paola Ugolini. Tuttavia, l’istituzione museale romana ha messo a disposizione dei contenuti digitali molto interessanti che hanno a che fare con la mostra. Infatti, in questa pagina, si potranno vedere diverse videointerviste alle artiste, ottenere maggiori informazioni riguardo alle opere in esposizione e acculturarsi circa la tematica del ... Leggi su velvetmag (Di domenica 21 marzo 2021) I musei nella maggior parte d’Italia sono stati costretti a chiudere, in seguito all’ultimo DPCM del 2 marzo 2021. La stessa sorte è capitata, quindi, anche allaIoio – I say I, aperta al pubblico soltanto il primo di marzo alladi Roma. Realizzata grazie al sostegno di Dior, in esposizione vi sono i lavori di ben 50 artiste di diverse generazioni. Anche la curatela è stata affidata a tre donne: Cecilia Canziani, Lara Conte e Paola Ugolini. Tuttavia, l’istituzione museale romana ha messo a disposizione dei contenuti digitali molto interessanti che hanno a che fare con la. Infatti, in questa pagina, si potranno vedere diverse videointerviste alle artiste, ottenere maggiori informazioni riguardo alle opere in esposizione e acculturarsi circa la tematica del ...

Advertising

LeveHome : RT @NinaRicci_us: @Darktiv @anthos555 @LeveHome Sei un ignorante e te lo dico da non fascista: quella foto mostra solo il lato infimo, vend… - NinaRicci_us : @Darktiv @anthos555 @LeveHome Sei un ignorante e te lo dico da non fascista: quella foto mostra solo il lato infimo… - haneulinka : Si vede quanto sono frustrata per come ho reagito dopo che mia madre riordinando mi mostra un giornale degli anni 9… - LightWords77 : Io dico io: la fotogallery della mostra alla Galleria Nazionale di Roma - femmefleurie : Perché se io mi devo vedere una cinquantenne che tocca il cazzo al marito con la canzoncina 'come stai crescendoooo… -