Fare due volte il vaccino Pfizer non è bastato. “Mio marito si è ammalato in ospedale” dice la moglie di Ugo Scardigli (Di domenica 21 marzo 2021) L’operatore sanitario Ugo Scardigli, spentosi a causa della variante inglese a Caserta, si è ammalato in ospedale. Il drammatico racconto della moglie. E’ disperata Patrizia Santoro, moglie di Ugo Scardigli, l’operatore sanitario di 52 anni che ha avuto la tremenda sfortuna di essere la prima vittima accertata della variante inglese di Coronavirus nella provincia di L'articolo proviene da Leggilo.org. Leggi su leggilo (Di domenica 21 marzo 2021) L’operatore sanitario Ugo, spentosi a causa della variante inglese a Caserta, si èin. Il drammatico racconto della. E’ disperata Patrizia Santoro,di Ugo, l’operatore sanitario di 52 anni che ha avuto la tremenda sfortuna di essere la prima vittima accertata della variante inglese di Coronavirus nella provincia di L'articolo proviene da Leggilo.org.

Advertising

borghi_claudio : @Birobiro72 @FabbioII @franz_borghesi @AleGrowth ma te lo dico io cosa manca, se invece di fare il 25% della perdit… - CarloCalenda : A proposito di fare il padre. Stamattina ho festeggiato mio figlio Giacomo. Tutti e tre i piccoli si sono fatti due… - bambinogesu : #19marzo #festadelpapà Sono tanti i papà che ogni giorno entrano in Ospedale per affrontare nuove sfide insieme all… - pazzaXamici20 : RT @ibacideisangiu1: è andata la prima,due sono già usciti e pian piano ne usciranno anche altri,però ci tenevo a fare questo video per “ri… - CLucarr : RT @tizianosmile1: Allora mettiamo in chiaro che 'Kiss' la possono fare solo due persone e queste due persone sono loro: #Amici20 https://… -