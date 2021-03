Dl Sostegni | Salvini | ' gridato ' al condono' per stralcio cartelle di 10 anni fa'

Advertising

fattoquotidiano : LA CATTIVERIA Decreto Sostegni, stralcio delle cartelle fino a 5.000 euro. Salvini ora ne deve 48.995.000 #20marzo… - Agenzia_Ansa : Letta va all'attacco di Salvini. 'Il decreto Sostegni - dice - aiuta lavoratori e imprese. Bene Draghi. Bene i mini… - matteosalvinimi : La mia intervista a @Storace stamane sul @tempoweb. Quello che non hanno fatto Conte e Arcuri in un anno, lo sta fa… - francescomila18 : RT @valy_s: #Bagnai a @SkyTG24 “Concordo con #Salvini che servirebbe uno scostamento nell’ordine dei 90MLD, poi vedremo. Sappiamo che quest… - soloio0509 : RT @valy_s: #Bagnai a @SkyTG24 “Concordo con #Salvini che servirebbe uno scostamento nell’ordine dei 90MLD, poi vedremo. Sappiamo che quest… -

Ultime Notizie dalla rete : Sostegni Salvini

... al limite tra mistero e riservatezza, e il decreto '' appena varato si è già rivelato un ... Una sconfessione del premier rispetto alle battaglie della Lega di Matteopari per nettezza ...Lega e Forza Italia, scostamento ben oltre i 20 miliardi Nel rivendicare le misure del decretovolute dalla Lega,incalza il governo sullo scostamento, avvertendo che "se vogliamo ...Roma, 21 mar. (Adnkronos) – “Hanno gridato al condono per lo stralcio di alcuni milioni di cartelle esattoriali di 10, 15 anni fa che in un Paese normale sarebbero già state stralciate”. Lo dice Matte ...Delrio non sarà più capogruppo, subito due donne per Camera e Senato e stop al partito dei personalismi. «Renzi? Niente veti ai Cinque stelle, servono alleanze» ...