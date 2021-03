Corona virus: 375 attualmente ricoverati fra Taranto e provincia, due decessi in un giorno Comunicazione Asl (Di domenica 21 marzo 2021) Di seguito un comunicato diffuso da Asl Taranto: L’ASL Taranto comunica che, alle ore 16 del 21 marzo 2021, l’ospedale “San Giuseppe Moscati” ospita n. 72 pazienti affetti da Covid, così distribuiti: 28 presso il reparto Malattie Infettive; 26 presso il reparto di Pneumologia; 18 presso il reparto di Rianimazione. L‘ospedale “Giannuzzi” di Manduria ospita n. 67 pazienti affetti da Covid, così distribuiti: 61 presso il reparto di Medicina; 6 presso il reparto di Rianimazione. L‘ospedale “San Pio” di Castellaneta ospita n. 65 pazienti affetti da Covid, così distribuiti: 55 presso il reparto di Medicina; 10 presso l’Osservazione Breve L’ospedale “San Marco” di Grottaglie ospita n. 59 pazienti affetti da Covid, presso il reparto di Medicina. Il presidio ospedaliero “Valle d’Itria” di Martina Franca ospita n. 37 pazienti affetti da Covid ... Leggi su noinotizie (Di domenica 21 marzo 2021) Di seguito un comunicato diffuso da Asl: L’ASLcomunica che, alle ore 16 del 21 marzo 2021, l’ospedale “San Giuseppe Moscati” ospita n. 72 pazienti affetti da Covid, così distribuiti: 28 presso il reparto Malattie Infettive; 26 presso il reparto di Pneumologia; 18 presso il reparto di Rianimazione. L‘ospedale “Giannuzzi” di Manduria ospita n. 67 pazienti affetti da Covid, così distribuiti: 61 presso il reparto di Medicina; 6 presso il reparto di Rianimazione. L‘ospedale “San Pio” di Castellaneta ospita n. 65 pazienti affetti da Covid, così distribuiti: 55 presso il reparto di Medicina; 10 presso l’Osservazione Breve L’ospedale “San Marco” di Grottaglie ospita n. 59 pazienti affetti da Covid, presso il reparto di Medicina. Il presidio ospedaliero “Valle d’Itria” di Martina Franca ospita n. 37 pazienti affetti da Covid ...

