Clamoroso tonfo Juve: Arthur sbaglia, il Benevento vola con Gaich! (Di domenica 21 marzo 2021) La Juventus cade clamorosamente allo Juventus Stadium contro il Benevento. Vincono i sanniti 1-0 grazie al gol di Gaich, o meglio al regalo della retroguardia bianconera, capace di andare in blocco su una rimessa a favore: passaggio in orizzontale di Arthur, con l’argentino che anticipa Danilo, si porta la palla sul destro e fulmina Szczesny. I bianconeri ci provano, ma uno straordinario Montipo rende vani i tentativi della squadra di Pirlo. Foto: Benevento twitter L'articolo proviene da Alfredo Pedullà. Leggi su alfredopedulla (Di domenica 21 marzo 2021) Lantus cade clamorosamente allontus Stadium contro il. Vincono i sanniti 1-0 grazie al gol di Gaich, o meglio al regalo della retroguardia bianconera, capace di andare in blocco su una rimessa a favore: passaggio in orizzontale di, con l’argentino che anticipa Danilo, si porta la palla sul destro e fulmina Szczesny. I bianconeri ci provano, ma uno straordinario Montipo rende vani i tentativi della squadra di Pirlo. Foto:twitter L'articolo proviene da Alfredo Pedullà.

Advertising

infoitsport : Clamoroso tonfo del Tottenham di Mourinho: fuori dall’Europa League - junews24com : Clamoroso tonfo del Tottenham di Mourinho: fuori dall’Europa League - Umbria24 : Clamoroso tonfo a Gubbio, il Perugia vede allontanarsi la vetta - Agoerre : @Eugenio_Izzo Tonfo clamoroso della UE. Secondo me spinta fuori strada anche da una Merkel in stato confusionale e… - TheAngel87 : RT @DAZN_IT: Leonardo al telefono, Mbappé sbaglia tutto, Il Nantes ne approfitta. Tonfo clamoroso del PSG contro la penultima in classifica… -