Benevento | Viola | “Tre punti fondamentali per noi in un campo impossibile”

Una vittoria storica del Benevento sul terreno della Juventus che rilancia la squadra dopo le recenti sconfitte. Nicolas Viola, capitano giallorosso, commenta ai microfoni di Sky la vittoria contro la Juventus: "Volevamo i tre punti e forse non ci speravo nemmeno noi. Era la partita della svolta, c'è stato atteggiamento giusto. Siamo strafelici. Siamo una squadra che ha umiltà e che quando trova coraggio diventa ostica, facciamo giocare male gli avversari e questi sono tre punti fondamentali per noi, su un campo impossibile. Inzaghi? A fine primo tempo ci ha detto di continuare così e che nei primi dieci minuti avrebbero fatto una partita diversa però se eravamo lì potevamo beccarli, e così è stato".

