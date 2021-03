Andrea Arcangeli, l’attore ex fidanzato di Matilda De Angelis (Di domenica 21 marzo 2021) Andrea Arcangeli attore che sarà il protagonista di “Divin Codino” film che ripercorrerà la carriera di Roberto Baggio, è stato lo storico fidanzato di Matilda De Angelis. L’attrice reduce dalla brillante esperienza della prima serata del Festival Di Sanremo, sarà oggi tra gli ospiti di Domenica In nel tradizionale appuntamento delle 14:00 su Raiuno. Nato a Pescara nel 1993 e conseguito il diploma al liceo artistico, Andrea Arcangeli si è dedicato al mondo del teatro frequentando la scuola di recitazione SMO (Spazi Mentali Occupati). Continua il percorso di studi a Roma dove segue il corso di laurea in Arti e Scienze Dello Spettacolo. Nel 2012 l’esordio in tv, con un cameo nella serie “Benvenuti a tavola – Nord vs Sud”. Andrea ... Leggi su metropolitanmagazine (Di domenica 21 marzo 2021)attore che sarà il protagonista di “Divin Codino” film che ripercorrerà la carriera di Roberto Baggio, è stato lo storicodiDe. L’attrice reduce dalla brillante esperienza della prima serata del Festival Di Sanremo, sarà oggi tra gli ospiti di Domenica In nel tradizionale appuntamento delle 14:00 su Raiuno. Nato a Pescara nel 1993 e conseguito il diploma al liceo artistico,si è dedicato al mondo del teatro frequentando la scuola di recitazione SMO (Spazi Mentali Occupati). Continua il percorso di studi a Roma dove segue il corso di laurea in Arti e Scienze Dello Spettacolo. Nel 2012 l’esordio in tv, con un cameo nella serie “Benvenuti a tavola – Nord vs Sud”....

