Alessandro Rorato | il ristoratore e fidanzato di Sandra Milo

(Di domenica 21 marzo 2021)è l’uomo che è riuscito a conquistare il cuore della famosa cantante di. Di origine venete, ha 49 anni ed è molto famoso nel mondo della ristorazione. Ed è proprio laa raccontare la passione per il suo lavoro: “È un gran lavoratore, una delle qualità che mi piacciono di lui. È un imprenditore, ha ristoranti, catering, alberghi”. Traè stato amore a prima vista, il loro primo incontro è avvenuto a Venezia e laè rimasta immediatamente colpita dalla gentilezza di lui: “Mi ha colpito molto il suo essere un cavaliere d’altri tempi“. La coppia è andata contro tutte le critiche sulla loro relazione, per avere quasi 37 anni di differenza, ma non è mai stato un ...

Advertising

Ultime Notizie dalla rete : Alessandro Rorato

OGGI

Sandra Milo compie 88 anni. Ma se ne sente al massimo una quarantina. Dopo aver parlato in esclusiva a Oggi del suo baby fidanzato, il 49enne( ) la musa di Fellini dice di avere ancora spasimanti, che le fanno la corte da mezzo secolo: 'Mi manda sempre un bigliettino molto affettuoso. Io so che lui mi ama' - - - L'...La vita dell'ex attrice prosegue nel migliore dei modi, e anche la vita amorosa con il fidanzato, imprenditore veneziano, è sempre al centro del gossip. Un' unione platonica mai ...Sandra Milo compie 88 anni. Ma se ne sente al massimo una quarantina. Dopo aver parlato in esclusiva a Oggi del suo baby fidanzato, il 49enne Alessandro Rorato (GUARDA) la musa di Fellini dice di ...Da Federico Fellini, di cui fu amante per 17 anni, a Bettino Craxi fino al nuovo compagno (che ha 37 anni meno di lei): le tappe della vita sentimentale dell’attrice di «8 ½», che l’11 marzo compie 88 ...