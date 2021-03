Uganda:6 leoni morti e mutilati in un parco,forse avvelenati (Di sabato 20 marzo 2021) In uno dei parchi nazionali più famosi dell'Uganda sono stati trovati ieri sei leoni uccisi e mutilati. Lo ha reso noto oggi un funzionario della conservazione, affermando che a causare la morte dei ... Leggi su lagazzettadelmezzogiorno (Di sabato 20 marzo 2021) In uno dei parchi nazionali più famosi dell'sono stati trovati ieri seiuccisi e. Lo ha reso noto oggi un funzionario della conservazione, affermando che a causare la morte dei ...

