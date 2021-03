Serie A | Spezia-Cagliari 2-1 | ai bianconeri lo scontro salvezza | al 94? il “no” dal Var a Joao Pedro La classifica

(Di sabato 20 marzo 2021) Dopo più di un mese, lotorna a fare bottino pieno inA.Dopo un primo tempo ad alta intensità, i gol arrivano tutti nella ripresa, con loche porta a casa una partita piena di azioni da rete ed emozioni. Vantaggio ligure al 49' con il gol dell'1-0 messo a segno da Piccoli. All'80' il gol di Maggiore mette spiana la strada verso il successo alla formazione bianconera. Alnon basta il gol di Pereiro, che all'83' accorcia le distanze per la compagine sarda, mettendo a segno la rete del 2-1. Negli ultimi secondi della gara, annullato dal VAR, il gol del possibile pareggio a. I liguri guadagnano così tre punti fondamentali in chiave, agganciando illa Fiorentina a quota 29 punti. ...

Lo scontro salvezza trae Cagliari finisce 2 - 1 e si decide tutto nella ripresa, dopo un primo tempo intenso ma senza gol. Piccoli sblocca il match al 49' e poi inizia il festival degli errori, che termina all'80' ...La, 20 marzo 2021 - Loospita allo stadio Picco il Cagliari per la 28esima giornata diA . Nel primo tempo i sardi si rendono insidiosi con Joao Pedro , ma col passare dei minuti i liguri prendono in mano il ...Al 75^ Joao Pedro serve un gran pallone per Simeone, con l’argenti che tuttavia fallisce clamorosamente a porta vuota. Lo Spezia trova il raddoppio all’80^ con Maggiore, bravo a calciare al volo da ...Dopo un primo tempo con Joao Pedro vicino al gol in tre occasioni, lo Spezia sblocca a inizio ripresa con il colpo di testa di Piccoli. Simeone si divora il pari, Maggiore all’80’ firma il bis.