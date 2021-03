Milano-Sanremo 2021, Jasper Stuyven: “Sapevo di non avere chance in volata e ho deciso di anticipare. E’ andata bene” (Di sabato 20 marzo 2021) Jasper Stuyven ha conquistato, tra lo stupore generale, la Milano-Sanremo 2021. Il corridore belga della Trek-Segafredo ha vinto alla sua maniera, con una botta di finisseur a due chilometri dal traguardo che ha lasciato di sasso i rivali. Per il fiammingo questo è, chiaramente, il trionfo più importante della carriera. In passato Stuyven aveva ottenuto successi di peso come la Kuurne-Bruxelles-Kuurne 2016 e la Omloop Het Nieuwsblad 2019. Mai prima d’ora, però, il belga aveva vinto una grande classica. Il risultato odierno del fiammingo, peraltro, non è stato solo frutto della sua grande sparata da finisseur e del marcamento tra i big, ma anche di un’azione incomprensibile di Soren Kragh Andersen. Il corridore danese della DSM, infatti, ha ripreso Stuyven a un ... Leggi su oasport (Di sabato 20 marzo 2021)ha conquistato, tra lo stupore generale, la. Il corridore belga della Trek-Segafredo ha vinto alla sua maniera, con una botta di finisseur a due chilometri dal traguardo che ha lasciato di sasso i rivali. Per il fiammingo questo è, chiaramente, il trionfo più importante della carriera. In passatoaveva ottenuto successi di peso come la Kuurne-Bruxelles-Kuurne 2016 e la Omloop Het Nieuwsblad 2019. Mai prima d’ora, però, il belga aveva vinto una grande classica. Il risultato odierno del fiammingo, peraltro, non è stato solo frutto della sua grande sparata da finisseur e del marcamento tra i big, ma anche di un’azione incomprensibile di Soren Kragh Andersen. Il corridore danese della DSM, infatti, ha ripresoa un ...

