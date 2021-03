Meazza e ‘le parti peggiori’, in un video il nuovo singolo (Di sabato 20 marzo 2021) ROMA – Disponibile da oggi in radio, su tutte le piattaforme digitali e su YouTube con il videoclip, “Le parti peggiori” è il nuovo singolo di Meazza, prodotto da Ioska Versari per l’etichetta FLEBO e distribuito da Artist First. Leggi su dire (Di sabato 20 marzo 2021) ROMA – Disponibile da oggi in radio, su tutte le piattaforme digitali e su YouTube con il videoclip, “Le parti peggiori” è il nuovo singolo di Meazza, prodotto da Ioska Versari per l’etichetta FLEBO e distribuito da Artist First.

Advertising

RadioWebItalia : “Le parti peggiori” è il nuovo singolo di Meazza @RadioWebItalia - CorradoParise : @marifcinter Ancora insiste con questa balla. Sono almeno due anni che trova una scusa dopo l’altra per raggiungere… - effe_news : Disponibile dal 19 Marzo in radio “Le parti peggiori”, il nuovo singolo di Meazza - StanzaBalocchi : “LE PARTI PEGGIORI” è il nuovo brano di MEAZZA - MondoRaroBlog : New post (Le parti peggiori è il nuovo singolo di Meazza) has been published on MondoRaro Indie Urban Music -… -

Ultime Notizie dalla rete : Meazza ‘le Europa League, Milan-Sparta Praga: quote, pronostico e probabili formazioni Forza Napoli