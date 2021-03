LIVE Milano-Sanremo 2021 in DIRETTA: otto in fuga con 5’40” di vantaggio sul gruppo (Di sabato 20 marzo 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 12.51 Mancano 174 chilometri al traguardo. 12.48 Velocità media nelle prime due ore di gara: 42,55 km/h 12.44 Siamo entrati negli ultimi 180 chilometri. 12.41 Stiamo passando da Sezzadio. 12.38 5’40” di vantaggio per i fuggitivi. 12.35 Ricordiamo i nomi degli otto battistrada: Nicola Conci (Trek-Segafredo), Andrea Peron, Charles Planet (Team Novo Nordisk), Mattia Viel, Filippo Tagliani (Androni-Sidermec), Alessandro Tonelli (Bardiani-CSF-Faizanè), Taco Van der Hoorn (Intermarché-Wanty-Gobert), Mathias Norsgaard (Movistar). 12.31 Lavorano Alpecin-Fenix, Deceuninck-Quick Step e Jumbo-Visma in testa al gruppo. 12.28 Mancano 190 chilometri al traguardo. 12.25 Torna a 5’40” il vantaggio dei fuggitivi. 12.19 I ... Leggi su oasport (Di sabato 20 marzo 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA12.51 Mancano 174 chilometri al traguardo. 12.48 Velocità media nelle prime due ore di gara: 42,55 km/h 12.44 Siamo entrati negli ultimi 180 chilometri. 12.41 Stiamo passando da Sezzadio. 12.38” diper i fuggitivi. 12.35 Ricordiamo i nomi deglibattistrada: Nicola Conci (Trek-Segafredo), Andrea Peron, Charles Planet (Team Novo Nordisk), Mattia Viel, Filippo Tagliani (Androni-Sidermec), Alessandro Tonelli (Bardiani-CSF-Faizanè), Taco Van der Hoorn (Intermarché-Wanty-Gobert), Mathias Norsgaard (Movistar). 12.31 Lavorano Alpecin-Fenix, Deceuninck-Quick Step e Jumbo-Visma in testa al. 12.28 Mancano 190 chilometri al traguardo. 12.25 Torna a” ildei fuggitivi. 12.19 I ...

giroditalia : ?? @Milano_Sanremo presented by @eolo_it 2021 ???? Sanremo's Roulette! The Classicissima is underway, follow the live… - ADM_assdemxmi : RT @BnB_Ferroviere: LIVE #MilanoSanremo 2021: è di 5’30” il vantaggio degli 8 in fuga Via @Gazzetta_it - BnB_Ferroviere : LIVE #MilanoSanremo 2021: è di 5’30” il vantaggio degli 8 in fuga Via @Gazzetta_it - velorbola : RT @Milano_Sanremo: ?? Milano-Sanremo 2021 presented by @eolo_it ?? Milano-Sanremo ?? 299 km ? Partenza 9:40 ?? Arrivo ~ 16.45 ?? @RaiSport… - elmonoenbici : RT @Milano_Sanremo: ?? Milano-Sanremo 2021 presented by @eolo_it ?? Milano-Sanremo ?? 299 km ? Partenza 9:40 ?? Arrivo ~ 16.45 ?? @RaiSport… -