Leonardo | Matilda De Angelis e Aidan Turner | «Orgogliosi | bellissimo progetto»

Una serie evento con un cast internazionale. Una produzione che segna la nascita di un'alleanza tra tre grandi broadcaster pubblici europei (Rai, insieme a France Télévisions e alla tedesca ZDF). Un budget da trenta milioni di euro per otto puntate trasmesse in quattro prime serate su RaiUno a partire dal 23 marzo. Sono solo alcuni dei numeri di "Leonardo", la serie TV che si propone di raccontare la storia di Leonardo Da Vinci, un genio la cui personalità complessa ed enigmatica rimane ancora oggi un segreto avvincente. Girata completamente in inglese, "Leonardo" vanta un cast di livello composto da attori non solo italiani. Aidan Turner (Poldark, Lo Hobbit) interpreta il genio toscano. Giancarlo Giannini è Andrea del Verrocchio, l'artista nella cui bottega Leonardo fece il suo

