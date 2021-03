Il responsabile trentino Alessandro Savoi nella bufera dopo il post

Advertising

FantonBarbara : RT @FisiTrentino: Scattano domani a Pila i Campionati Italiani Aspiranti di sci alpino. Saranno 28 i trentini convocati dal responsabile En… - FisiTrentino : Scattano domani a Pila i Campionati Italiani Aspiranti di sci alpino. Saranno 28 i trentini convocati dal responsab… - sportrentino_it : RT @calcioa5_stt: Il responsabile del settore calcio a 5 del Comitato Regionale FIGC di Bolzano Masssimo Cima fa il punto sulla situazione… - calcioa5_stt : Il responsabile del settore calcio a 5 del Comitato Regionale FIGC di Bolzano Masssimo Cima fa il punto sulla situa… - FisiTrentino : Cristina Bellante, responsabile del settore salto e combinata nordica di @FisiTrentino è stata eletta nella nuova g… -

Ultime Notizie dalla rete : responsabile trentino

la Repubblica

...presidente della Lega, Alessandro Savoi, si scusi subito con le consigliere Ambrosi e Rossato e tragga le adeguate conseguenze per le dichiarazioni aberranti di cui si è reso. ...* Roberto Biscagliaprovinciale Organizzazione Fratelli d'ItaliaPaola Depretto Francesca Barbacovi Annarosa Molinari Lucia Casari Cristina Luzzi Patrizia Strano Screenshot del ...Il presidente della Lega in Trentino, Alessandro Savoi, ha rivolto pesanti insulti sessisti a due consigliere provinciali che avevano deciso di ...Alla fine sono arrivate le dimissioni di Alessandro Savoi, presidente della Lega Trentino, al centro della bufera per le frasi sessiste nei confronti di due consigliere che hanno lasciato il partito d ...