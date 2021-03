Finale Kasatkina-Gasparyan in tv: data, orario, canale e diretta streaming Wta 500 San Pietroburgo 2021 (Di sabato 20 marzo 2021) Daria Kasatkina e Margarita Gasparyan sono le finaliste del Wta 500 di San Pietroburgo 2021, per entrambe torneo di casa. La prima russa citata ha superato Svetlana Kuznetsova in semiFinale, mentre la seconda è riuscita ad avere la meglio su Vera Zvonareva. Kasatkina e Gasparyan presentano caratteristiche molto diverse, l’una difensiva e tatticamente preparata, l’altra offensiva e letale da fondocampo. La Finale andrà in scena domenica 21 marzo, a partire dalle ore 14.30 italiane. La diretta televisiva sarà disponibile su SuperTennis (canale 64 del digitale terrestre e 224 di Sky), emittente che proporrà inoltre live streaming sul sito ufficiale e sulla pagina Facebook dedicata. In alternativa, ... Leggi su sportface (Di sabato 20 marzo 2021) Dariae Margaritasono le finaliste del Wta 500 di San, per entrambe torneo di casa. La prima russa citata ha superato Svetlana Kuznetsova in semi, mentre la seconda è riuscita ad avere la meglio su Vera Zvonareva.presentano caratteristiche molto diverse, l’una difensiva e tatticamente preparata, l’altra offensiva e letale da fondocampo. Laandrà in scena domenica 21 marzo, a partire dalle ore 14.30 italiane. Latelevisiva sarà disponibile su SuperTennis (64 del digitale terrestre e 224 di Sky), emittente che proporrà inoltre livesul sito ufficiale e sulla pagina Facebook dedicata. In alternativa, ...

