Dinner in the sky, a Benevento il ristorante sospeso in cielo (Di sabato 20 marzo 2021) Tempo di lettura: < 1 minutoBenevento – Immaginate di poter sorseggiare un calice di vino o gustare una cena deliziosa a 50 metri di altezza: a Benevento probabilmente sarà possibile grazie al ‘Dinner in the sky‘, il ristorante sospeso in aria. Il format, dopo aver spopolato in tante città in giro per il mondo come Dubai, Londra, Bruxelles, Las Vegas e Pesaro potrebbe arrivare in estate anche nel capoluogo sannita. Il ristorante tra le nuvole potrebbe essere allestito proprio in pieno centro storico, in piazza Castello o in via Traiano, regalando ai partecipanti un panorama straordinario e un’esperienza unica. Ma come funziona Dinner in the sky? Una volta arrivati sul posto, i commensali vengono accolti dalle hostess che effettuano la registrazione e li ... Leggi su anteprima24 (Di sabato 20 marzo 2021) Tempo di lettura: < 1 minuto– Immaginate di poter sorseggiare un calice di vino o gustare una cena deliziosa a 50 metri di altezza: aprobabilmente sarà possibile grazie al ‘in the sky‘, ilin aria. Il format, dopo aver spopolato in tante città in giro per il mondo come Dubai, Londra, Bruxelles, Las Vegas e Pesaro potrebbe arrivare in estate anche nel capoluogo sannita. Iltra le nuvole potrebbe essere allestito proprio in pieno centro storico, in piazza Castello o in via Traiano, regalando ai partecipanti un panorama straordinario e un’esperienza unica. Ma come funzionain the sky? Una volta arrivati sul posto, i commensali vengono accolti dalle hostess che effettuano la registrazione e li ...

Advertising

anteprima24 : ** #Dinner in the sky, a ##Benevento il #Ristorante sospeso in cielo ** - HetreaSky : @RedBirdRabbit dfkjdfhgdfh this is slander sometimes the beans are for dinner instead - 4DaLuvOfDelish : Pass me the Rosè! Dinner in Mexico - squeakyhip : RT @mudblood__: The Office è geniale soprattutto perché aveva degli autori brillanti, se poi si aggiunge il fatto che c’erano anche attori… - LoveCarell : RT @mudblood__: The Office è geniale soprattutto perché aveva degli autori brillanti, se poi si aggiunge il fatto che c’erano anche attori… -