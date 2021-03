Decreto Sostegni, aiuti parametrati al calo medio di ricavi nel 2020. Importi più alti rispetto a novembre per chi ha perso oltre il 65% – Le simulazioni (Di sabato 20 marzo 2021) Chi nel 2020 ha visto il giro d’affari calare moltissimo – almeno del 65% – riceverà per effetto del Decreto Sostegni del governo Draghi un contributo più alto rispetto ai ristori incassati lo scorso novembre. Chi ha perso “solo” il 50% prenderà di meno. Così come discoteche e locali notturni, nonostante siano uno dei comparti più colpiti. In compenso tutte le categorie finora escluse dagli indennizzi perché il loro codice Ateco non rientrava negli elenchi avranno finalmente una boccata di ossigeno. È l’effetto del nuovo meccanismo di calcolo degli aiuti per le attività danneggiate dalle restrizioni anti Covid: sono previste cinque fasce di sostegno calanti al crescere del fatturato 2019 e gli indennizzi, che spetteranno a chi con la pandemia ha perso ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di sabato 20 marzo 2021) Chi nelha visto il giro d’affari calare moltissimo – almeno del 65% – riceverà per effetto deldel governo Draghi un contributo più altoai ristori incassati lo scorso. Chi ha“solo” il 50% prenderà di meno. Così come discoteche e locali notturni, nonostante siano uno dei comparti più colpiti. In compenso tutte le categorie finora escluse dagli indennizzi perché il loro codice Ateco non rientrava negli elenchi avranno finalmente una boccata di ossigeno. È l’effetto del nuovo meccanismo di calcolo degliper le attività danneggiate dalle restrizioni anti Covid: sono previste cinque fasce di sostegno calanti al crescere del fatturato 2019 e gli indennizzi, che spetteranno a chi con la pandemia ha...

