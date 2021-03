Corriere: Dal Pino e Gravina si rivolgono al Cts per avere un indirizzo unico da parte delle Asl (Di sabato 20 marzo 2021) Il campionato torna ad essere condizionato dall’emergenza pandemica. L’ultima partita rinviata per Covid è stata Inter-Sassuolo e questo, scrive il Corriere della Sera, ha fatto scattare l’allarme in Lega. “Ieri mattina il presidente Dal Pino si è confrontato con Gabriele Gravina, in prima linea già lo scorso anno nel chiudere la stagione. Davanti ai diversi orientamenti delle Asl, i referenti dei palazzi del pallone possono fare poco: la sentenza del Collegio di Garanzia del Coni sul caso Napoli ha fatto giurisprudenza. Il presidente Dal Pino, al fine di poter contare in futuro su un indirizzo unico da parte delle Asl, ha chiesto un appuntamento al Cts. Non è certo che il Cts asseconderà i desideri del calcio: il ministro Speranza ... Leggi su ilnapolista (Di sabato 20 marzo 2021) Il campionato torna ad essere condizionato dall’emergenza pandemica. L’ultima partita rinviata per Covid è stata Inter-Sassuolo e questo, scrive ildella Sera, ha fatto scattare l’allarme in Lega. “Ieri mattina il presidente Dalsi è confrontato con Gabriele, in prima linea già lo scorso anno nel chiudere la stagione. Davanti ai diversi orientamentiAsl, i referenti dei palazzi del pallone possono fare poco: la sentenza del Collegio di Garanzia del Coni sul caso Napoli ha fatto giurisprudenza. Il presidente Dal, al fine di poter contare in futuro su undaAsl, ha chiesto un appuntamento al Cts. Non è certo che il Cts asseconderà i desideri del calcio: il ministro Speranza ...

