Cormez | Fonseca guardato a vista da De Laurentiis | è tra i profili graditi per la panchina

(Di sabato 20 marzo 2021) Il Napoli sogna la Champions e, in questa chiave, la partita di domenica contro la Roma è uno snodo cruciale, scrive il Corriere del Mezzogiorno. Sarà la sfida tra Gattuso e, con quest’ultimo che rappresenta un profilo gradito al presidente Deper il futuro della squadra. “Ed è soprattutto il Napoli ad allungare lo sguardo al futuro, certo che il matrimonio con Gattuso si concluderà a maggio.pure ne ha superate di traversìe, mantenendo, a differenza del collega, maggior self control anche nei momenti di maggiore tensione. Il portoghese è tra ia cui Aurelio Deguarda per il prossimo anno, il percorso europeo che sta facendo con la Roma rappresenta per il patron un valore aggiunto.visto come il tecnico che, in caso di ...

IlNapolista

Il nome del tecnico della Roma è tra quelli emersi per il post Gattuso. 'Fonseca è l'ultimo (non proprio) della lista che piace' Il Corriere del Mezzogiorno scrive dei contatti tra Sarri e ...