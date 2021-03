Coreglia | oltre 2 milioni per mettere in sicurezza le frazioni montane

Advertising

GiornaleBarga : Oltre 2 milioni di euro per mettere in sicurezza le frazioni montane di Coreglia | Comunicato stampa e foto - UCMediaValle : ?? Coreglia.. Mostra online: “BOTANICO” Fotografia botanica – Mostra online del fotografo Pepper Pepper: “BOTANICO”… -

Ultime Notizie dalla rete : Coreglia oltre

LuccaInDiretta

... la messa in sicurezza del cimitero di Gromignana e della strada di accesso al cimitero di Tereglio (190mila euro); messa in sicurezza della frana di località Guerrieri lungo la strada- ...... Bagni di Lucca 4, Barga 1, Borgo a Mozzano 1, Camporgiano 1, Castelnuovo di Garfagnana 2,... 340 ; la fasciai 90 anni con 11. 647 ; la fascia 20 - 29 con 6.7 48 ; la fascia 70 - 79 ...COREGLIA – Nove interventi finanziati per la messa in sicurezza del territorio comunale di Coreglia Antelminelli. È questa la notizia che il sindaco, Marco Remaschi, annuncia alla comunità: a Coreglia ...Le operazioni e la gestione della viabilità sono state assicurate grazie alla stretta collaborazione con il Prefetto di Lucca e al lavoro di coordinamento con i sindaci di Borgo a Mozzano, Bagni di ...