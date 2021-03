Carlo Conti: il nuovo programma su Raiplay (Di sabato 20 marzo 2021) Carlo Conti è pronto a tornare con un nuovo programma: dopo un periodo in cui si era allontanato dalla televisione anche per dedicarsi alla sua famiglia, a 60 anni compiuti è pronto a lanciarsi in una nuova avventura. Presenterà un talent show su Raiplay: i casting sono aperti. Dopo i festeggiamenti della scorsa settimana per i suoi 60 anni, Carlo Conti è tornato con un altro annuncio: è Articolo completo: dal blog SoloDonna Leggi su solodonna (Di sabato 20 marzo 2021)è pronto a tornare con un: dopo un periodo in cui si era allontanato dalla televisione anche per dedicarsi alla sua famiglia, a 60 anni compiuti è pronto a lanciarsi in una nuova avventura. Presenterà un talent show su: i casting sono aperti. Dopo i festeggiamenti della scorsa settimana per i suoi 60 anni,è tornato con un altro annuncio: è Articolo completo: dal blog SoloDonna

