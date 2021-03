Auguri QUARK ! 40 anni di scienza e cultura

Leggi su romadailynews

(Di sabato 20 marzo 2021) La celeberrima e più longeva trasmissione scientifica italiana è arrivata a compiere 40. Questa rubrica scientifica ideata e condotta da Piero Angela, già noto giornalista e divulgatore, andò in onda mercoledì 18 Marzo 1981. Il conduttore diapri la prima puntata con queste parole: “Il titoloè un po’ curioso e lo abbiamo preso a prestito dalla fisica, dove molti studi sono in corso su certe ipotetiche particelle subnucleari chiamate appuntos, che sarebbero i più piccoli mattoni della materia finora conosciuti. È quindi un po’ un andare dentro le cose.” Come ricorda Piero Angela: “Fu per me un giorno importante: quella sera, infatti, andò in onda la prima puntata di “”. Da tempo pensavo di creare una rubrica settimanale, perché avrebbe permesso alla...