Un anno dopo, quelle bare nella chiesa del Cimitero di Bergamo (Di venerdì 19 marzo 2021) L’assessore Giacomo Angeloni, un anno dopo, rende pubblica un’immagine potente ed estremamente significativa: le bare nella chiesa del Cimitero di Bergamo. E spiega la sua scelta. 18 Marzo, è passato un anno. Se penso all’anno trascorso mi sembra che il tempo si sia allungato. E’ durato il doppio, forse il triplo. Quel 18 marzo 2020 lo ricorderò per sempre: erano 10 giorni che eravamo al collasso. I decessi aumentavano di giorno in giorno, la strage dei morti per covid era solo all’inizio. Ho delle immagini che mi tornano: la fatica nell’essere lucidi, le continue richieste dagli ospedali di portare via i morti, le 12,13, 14 ore nel piccolo ufficio del Cimitero attaccato al telefono per trovare forni crematori, la ... Leggi su bergamonews (Di venerdì 19 marzo 2021) L’assessore Giacomo Angeloni, un, rende pubblica un’immagine potente ed estremamente significativa: ledeldi. E spiega la sua scelta. 18 Marzo, è passato un. Se penso all’trascorso mi sembra che il tempo si sia allungato. E’ durato il doppio, forse il triplo. Quel 18 marzo 2020 lo ricorderò per sempre: erano 10 giorni che eravamo al collasso. I decessi aumentavano di giorno in giorno, la strage dei morti per covid era solo all’inizio. Ho delle immagini che mi tornano: la fatica nell’essere lucidi, le continue richieste dagli ospedali di portare via i morti, le 12,13, 14 ore nel piccolo ufficio delattaccato al telefono per trovare forni crematori, la ...

