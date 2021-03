Ultimi sondaggi politici, Index Research: Lega, M5s e Fdi in crescita, Pd in calo (Di venerdì 19 marzo 2021) Gli Ultimi sondaggi politici suscitano interesse alla luce del fatto che la scena politica è stata interessata da una serie di novità importanti. L'impegno, ad esempio, di Giuseppe Conte nel Movimento 5 Stelle l'apertura dell'era Letta nel Pd rappresentano fatti per i quali inizia ad esserci curiosità in relazione al possibile impatto sull'elettorato. Nel corso di Piazza Pulita, trasmissione condotta da Corrado Formigli e che va in onda ogni giovedì su La 7,è stato presentato il sondaggio di Index Research in relazione agli orientamenti di voto. I dati si riferiscono al 18 marzo. sondaggi politici: Lega sempre prima La Lega resta il primo partito. Il Carroccio, rispetto al 4 marzo, guadagna lo 0,6% e passa dal ... Leggi su ultimora.news (Di venerdì 19 marzo 2021) Glisuscitano interesse alla luce del fatto che la scena politica è stata interessata da una serie di novità importanti. L'impegno, ad esempio, di Giuseppe Conte nel Movimento 5 Stelle l'apertura dell'era Letta nel Pd rappresentano fatti per i quali inizia ad esserci curiosità in relazione al possibile impatto sull'elettorato. Nel corso di Piazza Pulita, trasmissione condotta da Corrado Formigli e che va in onda ogni giovedì su La 7,è stato presentato ilo diin relazione agli orientamenti di voto. I dati si riferiscono al 18 marzo.sempre prima Laresta il primo partito. Il Carroccio, rispetto al 4 marzo, guadagna lo 0,6% e passa dal ...

Advertising

valtaro : #Ultimi sondaggi: cresce il PD dopo la nomina del nuovo segretario +0,8% - Antonio80155302 : Gualtieri nei sondaggi per Roma è dietro pure a Bertolaso. Comunque, nel Regno dei Cieli, beati gli ultimi, che lì saranno i primi..?????? - nellocats : RT @eastwestEU: Manca poco alle elezioni in #Israele e finora nessun partito possiede i numeri per governare. #Netanyahu sa che un eventual… - silvano46 : Ultimi sondaggi Demos: Pd crolla al 17,2%, il M5S lo supera - MarzaroliMoreno : @matteosalvinimi Non male come programma elettorale. Fare il contrario di Salvini. Infatti lo segue alla lettera. L… -