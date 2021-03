Stuprò una ragazza a piazza Gae Aulenti a Milano, patteggia meno 2 anni (Di venerdì 19 marzo 2021) AGI - Ha patteggiato meno di due anni (23 mesi per ottenere la pena sospesa) il giovane che lo scorso 24 agosto aveva stuprato una ragazza in piazza Gae Aulenti, pieno centro del quartiere avveniristico di Porta Nuova a Milano. La pena è stata concordata tra la Procura, che aveva condotto le indagini (l'aggiunta Maria Letizia Mannella e la pm Michela Benedetta Bordieri) e la difesa del 24enne. In base alla ricostruzione degli investigatori della squadra Mobile di Milano, quella sera, attorno a mezzanotte, l'uomo aveva trascinato la vittima (una 24enne) in un prato e l'aveva costretta a subire un rapporto completo. A confermare la sua identità erano stati anche gli esami del Dna condotti dalla Polizia Scientifica e le immagini delle telecamere della zona. Il ragazzo aveva avvicinato ... Leggi su agi (Di venerdì 19 marzo 2021) AGI - Hatodi due(23 mesi per ottenere la pena sospesa) il giovane che lo scorso 24 agosto aveva stuprato unain piazza Gae Aulenti, pieno centro del quartiere avveniristico di Porta Nuova a. La pena è stata concordata tra la Procura, che aveva condotto le indagini (l'aggiunta Maria Letizia Mannella e la pm Michela Benedetta Bordieri) e la difesa del 24enne. In base alla ricostruzione degli investigatori della squadra Mobile di, quella sera, attorno a mezzanotte, l'uomo aveva trascinato la vittima (una 24enne) in un prato e l'aveva costretta a subire un rapporto completo. A confermare la sua identità erano stati anche gli esami del Dna condotti dalla Polizia Scientifica e le immagini delle telecamere della zona. Il ragazzo aveva avvicinato ...

