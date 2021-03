Storace dice addio alla Meloni "Cara Giorgia, preferisco Salvini" (Di venerdì 19 marzo 2021) Francesco Storace lancia una bomba politica nel centrodestra, lascia Giorgia Meloni e Fratelli d'Italia e passa con la Lega di Matteo Salvini.“Non capisco più Giorgia. Ma Salvini sì: fa bene ad appoggiare Draghi" Segui su affaritaliani.it Leggi su affaritaliani (Di venerdì 19 marzo 2021) Francescolancia una bomba politica nel centrodestra, lasciae Fratelli d'Italia e passa con la Lega di Matteo.“Non capisco più. Masì: fa bene ad appoggiare Draghi" Segui su affaritaliani.it

Advertising

Luciana12827144 : RT @ImolaOggi: 'Non capisco più cosa fa la Meloni' Francesco Storace dice addio a Fratelli d’Italia - ENRICO27218318 : RT @ImolaOggi: 'Non capisco più cosa fa la Meloni' Francesco Storace dice addio a Fratelli d’Italia - Affaritaliani : Storace dice addio alla Meloni. 'Cara Giorgia ti lascio, preferisco Salvini' - ZenatiDavide : Lega nazionale. Storace lascia Meloni e guarda a Salvini: Francesco Storace dice addio a Fratelli d’Italia, critica… - MonicaMofanta : RT @ImolaOggi: 'Non capisco più cosa fa la Meloni' Francesco Storace dice addio a Fratelli d’Italia -