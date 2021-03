Stefania Salmaso: "Il passaporto vaccinale non è garanzia d'immunità. Ma è un primo passo" (Di venerdì 19 marzo 2021) “Bisogna tenere presente che la proposta è ancora allo stato iniziale e sarà ponderata. Nessuno dei criteri provvisori della proposta ‘Digital Green Certificate’ è garanzia di sicura protezione da Covid-19 e come tale può essere oggetto di discussione. Ma si tratta di un ‘filtro’ che può costituire un primo passo per minimizzare il rischio e ripartire”. Così esordisce Stefania Salmaso, membro dell’Associazione Italiana di Epidemiologia, commentando all’HuffPost il progetto di ‘passaporto vaccinale’ presentato dalla Commissione Europea per facilitare la libera e sicura circolazione all’interno dell’Unione durante la pandemia. Il documento, secondo l’annuncio della presidente della Commissione Ursula von der Leyen, conterrà informazioni sull’avvenuta vaccinazione ... Leggi su huffingtonpost (Di venerdì 19 marzo 2021) “Bisogna tenere presente che la proposta è ancora allo stato iniziale e sarà ponderata. Nessuno dei criteri provvisori della proposta ‘Digital Green Certificate’ èdi sicura protezione da Covid-19 e come tale può essere oggetto di discussione. Ma si tratta di un ‘filtro’ che può costituire unper minimizzare il rischio e ripartire”. Così esordisce, membro dell’Associazione Italiana di Epidemiologia, commentando all’HuffPost il progetto di ‘’ presentato dalla Commissione Europea per facilitare la libera e sicura circolazione all’interno dell’Unione durante la pandemia. Il documento, secondo l’annuncio della presidente della Commissione Ursula von der Leyen, conterrà informazioni sull’avvenuta vaccinazione ...

Advertising

HuffPostItalia : Stefania Salmaso: 'Il passaporto vaccinale non è garanzia d'immunità. Ma è un primo passo' - Analysestrategy : RT @HuffPostItalia: Stefania Salmaso: 'Il passaporto vaccinale non è garanzia d'immunità. Ma è un primo passo' - Dome689 : RT @HuffPostItalia: Stefania Salmaso: 'Il passaporto vaccinale non è garanzia d'immunità. Ma è un primo passo' - AlbanoNicola : RT @HuffPostItalia: Stefania Salmaso: 'Il passaporto vaccinale non è garanzia d'immunità. Ma è un primo passo' - CiccioniSe : RT @HuffPostItalia: Stefania Salmaso: 'Il passaporto vaccinale non è garanzia d'immunità. Ma è un primo passo' -