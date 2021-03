Stalking nei confronti della ex, scatta il divieto di avvicinamento per un sannita (Di venerdì 19 marzo 2021) Tempo di lettura: 2 minutiBenevento – Nella giornata odierna i militari della Compagnia dei Carabinieri di Montesarchio (BN) e della Stazione Carabinieri di Benevento hanno eseguito la misura cautelare del divieto di avvicinamento ai luoghi frequentati dalla persona offesa, a carico di un uomo residente nel Comune di Paduli (BN), raggiunto da gravi indizi di colpevolezza in ordine al delitto di atti persecutori nei confronti della ex compagna. Il provvedimento, emesso dal G.I.P. presso il Tribunale di Benevento su richiesta della Procura, scaturisce da indagini congiunte svolte dalla Compagnia Carabinieri di Montesarchio (BN) e dalla Stazione Carabinieri di Benevento, che hanno permesso di documentare una serie di comportamenti molesti posti in essere dall’indagato ... Leggi su anteprima24 (Di venerdì 19 marzo 2021) Tempo di lettura: 2 minutiBenevento – Nella giornata odierna i militariCompagnia dei Carabinieri di Montesarchio (BN) eStazione Carabinieri di Benevento hanno eseguito la misura cautelare deldiai luoghi frequentati dalla persona offesa, a carico di un uomo residente nel Comune di Paduli (BN), raggiunto da gravi indizi di colpevolezza in ordine al delitto di atti persecutori neiex compagna. Il provvedimento, emesso dal G.I.P. presso il Tribunale di Benevento su richiestaProcura, scaturisce da indagini congiunte svolte dalla Compagnia Carabinieri di Montesarchio (BN) e dalla Stazione Carabinieri di Benevento, che hanno permesso di documentare una serie di comportamenti molesti posti in essere dall’indagato ...

