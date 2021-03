Roma, il direttore del “Tempo” Franco Bechis aggredito da un gabbiano: piede fratturato (Di venerdì 19 marzo 2021) La scena sarebbe piaciuta ad Alfred Hitchcock, che vi avrebbe trovato conferma delle sue buone ragioni a girare un film (Gli uccelli) sui gabbiani. Ma non a Franco Bechis, direttore de Il Tempo, che proprio a causa di un simile uccellaccio la scorsa notte ci ha rimesso il quinto metacarpo del piede: frattura e dolore. Lo aveva inavvertitamente incastrato in uno di quei buchi orfani di sanpietrini mai più rimessi a posto. Era mezzanotte passata e poco si vedeva. E tutto per sfuggire alla tigna di un gabbiano affamato che aveva preso a beccare sul suo trolley, manco fosse uno di quei gelati o pezzi di pizza che i volatili hitchcockiani strappano piombando dal cielo dalle mani di chiunque. Bechis usciva dalla sede del giornale È capitato sotto Palazzo Wedekind, la sede ... Leggi su secoloditalia (Di venerdì 19 marzo 2021) La scena sarebbe piaciuta ad Alfred Hitchcock, che vi avrebbe trovato conferma delle sue buone ragioni a girare un film (Gli uccelli) sui gabbiani. Ma non ade Il, che proprio a causa di un simile uccellaccio la scorsa notte ci ha rimesso il quinto metacarpo del: frattura e dolore. Lo aveva inavvertitamente incastrato in uno di quei buchi orfani di sanpietrini mai più rimessi a posto. Era mezzanotte passata e poco si vedeva. E tutto per sfuggire alla tigna di unaffamato che aveva preso a beccare sul suo trolley, manco fosse uno di quei gelati o pezzi di pizza che i volatili hitchcockiani strappano piombando dal cielo dalle mani di chiunque.usciva dalla sede del giornale È capitato sotto Palazzo Wedekind, la sede ...

