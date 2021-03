Advertising

Vitber74 : RT @Gazzetta_it: Tra #Leclerc e #Sainz un quiz show tutto da ridere per i tifosi della #Ferrari @F1 @ScuderiaFerrari @Charles_Leclerc @Carl… - giulyleclerc : RT @Gazzetta_it: Tra #Leclerc e #Sainz un quiz show tutto da ridere per i tifosi della #Ferrari @F1 @ScuderiaFerrari @Charles_Leclerc @Carl… - Gazzetta_it : Tra #Leclerc e #Sainz un quiz show tutto da ridere per i tifosi della #Ferrari @F1 @ScuderiaFerrari… - alexcastriotta : @PieroLadisa Esatto Piero, c’è bisogno del contributo di entrambi. Da un lato si spera che Sainz riesca ad adattars… - realferrarista : RT @FormulaPassion: #F1: #Sainz e le risposte avute dalla #Ferrari #SF21 nei test in #Bahrain -

Ultime Notizie dalla rete : Leclerc Sainz

Tifosi della Ferrari, sapevate cheha quattro nomi? O che uno dei cani di Carlossi chiama Piñon? Beh, che li conosciate bene o no, di una cosa potete stare certi,ci faranno divertire. Non solo perché andranno forte in gara ma perché dentro la Scuderia di Maranello la miscela tra i due diventa davvero esilarante. Guardare per credere l'ultimo ...È già un aspetto positivo senon ha avuto pensieri negativi sulla SF21 . 'Da parte mia, mi ...e non ho cercato il limite perché non mi è sembrata così elaborata da domare ' ha conclusoIl pilota spagnolo ammette: "La macchina è quello che ci aspettavamo, è già un aspetto positivo se Leclerc non ha avuto pensieri negativi sulla SF21".Lo spagnolo, pur non potendo fare confronti con la SF1000, ha definito la SF1 una vettura non così difficile da portare al limite ...