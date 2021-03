Gianmarco Tognazzi: «Mio padre si sposò con la tv accanto per vedere un match di pugilato sulla Rai» (Di venerdì 19 marzo 2021) Avvenire intervista Gianmarco Tognazzi. E’ uno degli attori di “Speravo de morì prima”, la serie Sky dedicata a Totti, in onda da oggi. Interpreta Luciano Spalletti. Ha scritto un libro “Ugo. La vita gli amori e gli scherzi di un papù di salvataggio” dedicato al padre. Vi descrive il suo amore per il calcio, che apparteneva anche ad Ugo Tognazzi. Per Ugo era alla pari con il pugilato «Papà il giorno in cui sposò mia madre, Franca Bettoja, il tutto avvenne con la televisione accanto, perché esattamente in quella data delle nozze c’era un match di pugilato che la Rai dava in diretta». Di Spalletti, che risulta antipatico a tanti, dice: «A me invece sta simpatico, da sempre. E mi rivedo anche nella sua dialettica fiume e mi piace anche ... Leggi su ilnapolista (Di venerdì 19 marzo 2021) Avvenire intervista. E’ uno degli attori di “Speravo de morì prima”, la serie Sky dedicata a Totti, in onda da oggi. Interpreta Luciano Spalletti. Ha scritto un libro “Ugo. La vita gli amori e gli scherzi di un papù di salvataggio” dedicato al. Vi descrive il suo amore per il calcio, che apparteneva anche ad Ugo. Per Ugo era alla pari con il«Papà il giorno in cuimia madre, Franca Bettoja, il tutto avvenne con la televisione, perché esattamente in quella data delle nozze c’era undiche la Rai dava in diretta». Di Spalletti, che risulta antipatico a tanti, dice: «A me invece sta simpatico, da sempre. E mi rivedo anche nella sua dialettica fiume e mi piace anche ...

