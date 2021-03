Ex agente di commercio si trasforma in rapinatore: 'Ho perso tutto per colpa del covid'. Poi si scusa (Di venerdì 19 marzo 2021) 'Non sono un rapinatore, sono solo un uomo che ha perso tutto a causa del covid'. Paolo Menoncello , il 60enne che nel giro di cinque giorni ha tentato di mettere a segno due rapine , prima all'... Leggi su leggo (Di venerdì 19 marzo 2021) 'Non sono un, sono solo un uomo che haa causa del'. Paolo Menoncello , il 60enne che nel giro di cinque giorni ha tentato di mettere a segno due rapine , prima all'...

Advertising

AdriJuve64 : Ex agente di commercio e si trasforma in rapinatore: «Ho perso tutto per colpa del covid». Poi si scusa - leggoit : #Treviso Ex agente di commercio e si trasforma in rapinatore: «Ho perso tutto per colpa del covid». Poi si scusa - GiornaleBio : Agente di commercio con competenze di Biologia Molecolare - PPanariello : @Torrenapoli1 Io da agente di commercio ho avuto un calo di quasi il 60% rispetto al 2019. Mi toccheranno forse, 20… - Fiaip : Falso agente immobiliare e truffe nei contratti di locazione. Raccomandiamo ai Clienti di chiedere sempre il tesser… -